Industrieforschung: Ministerin kritisiert geplante Kürzungen bei Forschung

Erfurt (dpa/th) - Angedachte Kürzungen des Bundes für die Industrieforschung treffen bei Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) auf Kritik. Sicherlich müsse in vielen Bereichen gespart werden, sagte sie anlässlich eines Treffens mit dem Vorstand des Forschungs- und Technologieverbunds Thüringen (FTVT) in Rudolstadt. "Das Zusammenstreichen der Mittel für die Industrieforschung ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aber der falsche Weg." Das gefährde auch technologische Kompetenzen in Thüringen.