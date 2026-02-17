Schmalkalden erarbeitet derzeit ein Konzept zur Wärmeversorgung – und hat hierfür ein externes Büro beauftragt. Jüngst gab es einen Zwischenstand. Die Einwohner waren eingeladen, sich zu informieren und Fragen zu stellen. „Bis Ende März sind wir durch mit der Wärmeplanung“, sagte Schmalkaldens Bürgermeister Thomas Kaminski. Dann soll das Konzept auf dem Tisch liegen. „Die besten Ideen sollen gewinnen.“ Auch er weiß, dass dies ein sensibles Thema ist. „Mit dem Heizungsenergiegesetz sind die Leute verprellt worden. Die sind nicht mehr abholbar, weil Fristen gesetzt wurden“, sagte er. Nicht umsonst werde das Papier Heizungsverbotsgesetz genannt. Menschen befürchten, dass der schnelle Abschied von der Öl- und Gasheizung für sie teuer zu stehen kommt und sie finanziell überfordert werden.