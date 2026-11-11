Was passiert eigentlich mit den Folien und Verpackungen, die wir nach dem Gebrauch in den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne werfen? Eine Antwort auf diese Frage gab es am Dienstag bei der GreenDot Eisfeld GmbH. Im Rahmen der Aktion „Industrie InTouch“ der IHK Südthüringen öffnete das Unternehmen seine Werkstore und ließ interessierte Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen.