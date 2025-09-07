Industrie Zulieferer ZF: Erreichen Sparziel - aber das reicht nicht

Der Manager mahnte eine Überprüfung der EU-Regeln für die Autoindustrie an. "Wenn wir in der EU bei einem Aus für den Verbrenner im Jahr 2035 bleiben, dann wird das auch jetzt schon Effekte auf unsere Beschäftigung haben, weil wir jetzt eigentlich die nächsten Getriebe-Generationen für Hybridantriebe entwickeln müssten." Wenn aber nicht absehbar sei, dass diese dann regulatorisch erlaubt seien, dann habe man für die Ingenieure, die das normalerweise machten, nichts zu tun.