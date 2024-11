Industrie: Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert pausiert Produktion

Jandelsbrunn (dpa/lby) - Der Wohnwagen- und Wohnmobilhersteller Knaus Tabbert aus Jandelsbrunn (Landkreis Freyung-Grafenau) will die Produktion am niederbayerischen Firmensitz sowie im ungarischen Nagyoroszi pausieren. "Der Vorstand der Knaus Tabbert AG hat heute entschieden, die Produktion an den Standorten in Jandelsbrunn und Nagyoroszi, Ungarn, ab 18. November 2024 bis zum Ende des Jahres einzustellen", teilte das Unternehmen mit. In den beiden Werken ist der Großteil der rund 4.000 Mitarbeiter beschäftigt.