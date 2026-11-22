Zum Thema RWN recherchierte Klietz über ein Jahr. Er setzte einen Schwerpunkt auf die Stasi, was bei dem Vortrag nicht allen gefiel. Das Thema Ministerium für Staatssicherheit sei bekannt und immer wieder behandelt worden, und man wisse, dass die Stasi eine sehr unrühmliche Rolle gespielt habe. "Wir Neubrandenburger wussten eigentlich alle marginal, was im RWN passierte", so einer der Zuhörer. Viele hätten sich an dem Abend mehr Erkenntnisse über die Hallen, die Fertigung und Abläufe gewünscht, vielleicht auch im Vergleich mit der Bundeswehr. Aber das kann vielleicht im Januar noch kommen.

"Der Vortrag ging ein bisschen am Thema vorbei. Auch die technischen Fragen und Abläufe im RWN sind wichtig, und viele dachten, das werde eine größere Rolle spielen und der Fokus nicht so stark auf der Stasi liegen. Ich glaube, da ist an dem Abend ein bisschen was zerbrochen zwischen den Erwartungen des Publikums und den Erwartungen von Herrn Klietz. Das müssen wir alles wieder etwas einfangen", sagte Stadtarchivar Nase. Es gibt auch Überlegungen für ein Buch über das RWN.

Vision vom neuen Stadtteil

Das RWN-Gelände war und ist zentral gelegen. Nur zehn Fahrradminuten sind es bis zum zentralen Markplatz und dem Haus der Kultur und Bildung (HKB). Das Areal ist pittoresk, mutet fast etwas verwunschen an. Das merkt man, wenn man an einem Herbsttag zwischen den denkmalgeschützten Hallen 5 und 8 zum See und dem Bootssteg hinunterschlendert. Dort erinnert auch noch ein alter, aber gut erhaltener Torpedo an die Vor-DDR-Zeit. In Halle 8 ist ein italienisches Restaurant untergebracht, wo sich "Cucina & Passione - Pizza, Pasta und italienische Lebensfreude" treffen, wie der Gastgeber verspricht.

Die Gesamtfläche des ehemaligen RWN-Areals umfasst laut Stadtverwaltung etwa 26,1 Hektar an Nutz- und Gewerbefläche. Davon sind rund 23 Hektar in Privatbesitz und knapp 3 Hektar im Eigentum der Stadt. Derzeit werde der städtebauliche Rahmenplan "ehemaliges RWN-Gebiet" aufgestellt. Die Gebietsauslastung beträgt den Angaben zufolge 91,6 Prozent.

Dass das ganze Gelände Potenzial hat, zeigte nicht nur die WM 2014, als rund 3.000 Menschen in Halle 12 beim Public Viewing Jogi Löw und dem Deutschen Nationalteam in Brasilien jubelnd auf ihrem Weg zum vierten WM-Titel folgten. Im kommenden Jahr wird auf dem Areal vom 16. bis 18. Juli ein großes "Street-Art-Festival" laufen. "Kunst und Kultur für alle - 10 Jahre Bürgerstiftung Neubrandenburg" lautet der Titel. Es gibt eine Seebühne, Bands, Sport und viele vorbereitete Wände für Graffiti-Kunstwerke.

Das ist ganz im Sinne des RWN-Projekt-Teams, deren Planer in ihrem Konzept sogar einen eleganten kleinen Stichkanal vom See eingezeichnet hatten, der zwischen den Hallen 5 und 8 verläuft. "Die Vision war im Prinzip von Anfang an gewesen, hier einen neuen Stadtteil zu kreieren", so Ernst. "Die Lage ist perfekt, am See gelegen, wo man Gewerbe, Gastronomie, Freizeit und auch Wohnen miteinander verbinden kann." Es bleibt wohl eine Vision. Aber ein bisschen davon ist schon zu spüren.