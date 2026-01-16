München (dpa/lby) - Einen Tag, nachdem Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen den früheren Baywa-Chef Klaus Josef Lutz bekanntgeworden sind, hat er sein verbliebenes Amt als Präsident der Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern niedergelegt. Damit verliert er auch das Amt als Präsident des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK), wie eine Sprecherin erklärt. Zudem wird er in der ab April anstehenden nächsten Wahl nicht für ein Mandat in der Vollversammlung kandidieren, wie die IHK mittelt.