Industrie und Arbeit Siemens baut in Eintracht um und ab und auf

Wie viele Menschen am Ende nur die Stelle wechseln und wie viele die Firma verlassen, wisse man noch nicht, sagt die Gesamtbetriebsratschefin. "Meine Einschätzung ist, dass trotz der aktuellen Stellenabbaumaßnahmen die Größe der Belegschaft im Saldo gleich bleibt. Das haben wir viele Jahre schon – auch wenn es ein enormer Strukturwandel ist." Bei Wiese klingt es ähnlich: "Netto ist unser Personalbestand in Deutschland noch immer stabil bis steigend. Wir sind ein Technologieunternehmen, das wächst und noch schneller wachsen will. Auch in Deutschland. Mit unseren Mitarbeitenden."