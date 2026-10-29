Industrie: Triebwerkshersteller MTU sitzt auf vollen Auftragsbüchern

Zweistelliges Wachstum in allen Bereichen

MTU entwickelt Triebwerke nicht allein, sondern in Kooperation mit einer Reihe von Partnern, vor allem dem US-Hersteller Pratt & Whitney. Die kleine Militärsparte baut und wartet unter anderem die Triebwerke der Eurofighter. Sowohl das zivile als auch das militärische Geschäft liefen gut, in der Zivilsparte jedoch vor allem Wartung und Instandhaltung. Für das ganze Jahr erwartet MTU in allen vier Bereichen - ziviles Neugeschäft, Ersatzteile, Wartung sowie Militärsparte - Umsatzwachstum im zweistelligen Prozentbereich. Bisher hatte MTU für das Gesamtjahr Umsätze von 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, nunmehr sollen es am unteren Ende mindestens 9,5 Milliarden werden. Dabei hilft vor allem der Dollar-Wechsel, da die US-Währung im Jahresverlauf etwas stärker geworden ist.