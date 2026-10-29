Industrie: Triebwerkshersteller MTU sitzt auf vollen Auftragsbüchern

München - Ungeachtet der unsicheren Weltlage meldet der Triebwerkshersteller MTU einmal mehr erfolgreiche Geschäftszahlen: In den ersten Monaten stieg der Umsatz des Münchner Dax-Konzerns um 13 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro, der Nettogewinn legte um 4 Prozent auf 751 Millionen Euro zu. Obwohl die zivile Luftfahrt in diesem Jahr unter den Auswirkungen des Irankriegs und hohen Kerosinpreisen leidet, schlägt das bisher nicht auf MTU mit seinen weltweit 14.000 Mitarbeitern durch - eine Folge der langen Vorlaufzeiten in der Luftfahrtindustrie. Vorstandschef Johannes Bussmann hob die Prognose für dieses Jahr sogar leicht an.