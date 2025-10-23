Industrie: Triebwerksbauer MTU hebt nach gutem Quartal Jahresziele an

München - Der Triebwerksbauer MTU schraubt nach einem überraschend guten Geschäft im Sommer seine Erwartungen für 2025 nach oben. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn dürfte im laufenden Jahr um einen mittleren 20er-Prozentsatz steigen, teilte der Dax-Konzern in München mit. Damit kämen etwa 1,3 Milliarden Euro heraus. Bisher war der Vorstand von einem Anstieg im niedrigen bis mittleren 20er-Prozentbereich ausgegangen.