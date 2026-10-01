Industrie: Thüringen will beim Luft- und Raumfahrt-Boom mitmischen

Jena (dpa/th) - Thüringer Unternehmen können aus Sicht von Landeswirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) als Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie vom zu erwartenden Boom der Branche profitieren. "Wir müssen in Thüringen nicht das komplette Flugzeug oder den kompletten Satelliten bauen, den Anspruch haben wir nicht", sagte Boos-John in Jena auf dem 1. Thüringer Luft- und Raumfahrttag. Es gebe aber zahlreiche Unternehmen im Land, die ihre Expertise zum Beispiel in der Elektronik und Optik oder bei der Beschichtung von Materialien in die Branche einbringen könnten. Das werde den oft kleineren Unternehmen aber nur gelingen, wenn sie miteinander kooperierten, sagte Boos-John.