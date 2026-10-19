Industrie: Siemens und Nvidia wollen Fabriken automatischer machen

Erlangen - In Erlangen zeigen Siemens und Nvidia wie KI Fabriken verändern könnte. Das dortige Elektronikwerk soll als Blaupause für weitere Fabriken dienen - innerhalb des Siemens-Konzerns aber auch für Kunden, wie Vorstandsmitglied Cedrik Neike erklärt. Er sieht es als "historische Chance für Deutschland und Europa", Künstliche Intelligenz in Fabriken zu bringen und im industriellen Maßstab einzusetzen. Nur so könne man die Produktivität weiter steigern und Produktion auch in Hochlohnländern sichern.