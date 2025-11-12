Industrie Siemens gibt Healthineers-Aktien für Milliarden an Aktionäre

München/Erlangen - Siemens will Aktien seiner Tochter Siemens Healthineers im Wert von rund 15 Milliarden Euro an seine Aktionäre abgeben. Konkret geht es um rund 30 Prozent an dem Medizintechnikunternehmen, wie der Konzern mitteilt. Ziel der Aktion ist, dass die Münchner das Geschäft der Erlanger Tochter nicht mehr voll konsolidieren müssen - zudem setzt Siemens damit seinen seit Jahren eingeschlagenen Kurs fort, sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Derzeit hält Siemens noch gut zwei Drittel.