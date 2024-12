Es sei der größte Zukauf in der Geschichte von Schott, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Heinricht. Schott-Finanzvorstand Marcus Knöbel erklärte, die Qsil GmbH stelle etwa Quarzglas-Rohre her, die wiederum in Komponenten für die Herstellung von Halbleitern verwendet würden. Qsil verfüge in dem Bereich über ein einzigartiges Fertigungsverfahren.