Industrie: Russland-Verdacht: Liebherr-Aerospace beurlaubt Mitarbeiter

Lindenberg - Die auch auf dem Verteidigungssektor tätige Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH (Allgäu) hat einen Mitarbeiter beurlaubt, der im Verdacht steht, Kontakte zu russischen Institutionen zu unterhalten und der Reichsbürger-Szene nahezustehen. "Wir nehmen die Situation ernst und haben entsprechende interne Untersuchungen eingeleitet", teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Der betreffende Mitarbeiter wurde für die Dauer der Untersuchung beurlaubt. Zuerst hatten die "Stuttgarter Zeitung"/"Stuttgarter Nachrichten" darüber berichtet.