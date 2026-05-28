Industrie: Rohstoffpreise für bayerische Wirtschaft auf Rekordhoch

München - Die Rohstoffkosten für die bayerische Wirtschaft steigen. Der von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft erhobene Rohstoffpreisindex ohne Energie hat zum ersten Mal die Marke von 200 durchbrochen und übertrifft damit seinen bisherigen Rekord von 196,3 aus dem März 2022, wie die vbw mitteilt. Basis des Index sind die Weltmarktpreise für mehr als 40 wichtige Rohstoffe, gewichtet danach, wie viel von ihnen nach Bayern importiert wird. Der Rohstoffpreisindex mit Energie stieg ebenfalls stark, liegt derzeit aber noch unter seinen Rekorden aus 2022.