Mainz/Ilmenau (dpa/th) - Der Spezialglashersteller Schott übernimmt die Quarzglas-Sparte der Qsil GmbH in Ilmenau. Das kündigte das Unternehmen am Stammsitz in Mainz an. Zum Kaufpreis der Qsil GmbH Quarzschmelze Ilmenau mit etwa 275 Mitarbeitern machte Schott keine Angaben.