Erlangen (dpa/lby) - Nach mehr als zehnjähriger Planungs- und Bauzeit sind die Siemens-Bürostandorte im Großraum Nürnberg in einem neuen Stadtteil zusammengeführt: Mit der Eröffnung der Neubauten in Modul 8 ist der Siemens Campus Erlangen fertiggestellt. Damit sei eines der größten Transformationsprojekte in der jüngeren Siemens-Geschichte abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Rund eine Milliarde Euro wurden laut Unternehmen seit 2014 in den Campus im Süden der mittelfränkischen Stadt investiert, auf dem rund 16.000 Menschen für Siemens arbeiten.