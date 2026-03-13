Peter Traut, der frühere Präsident der Industrie- und Handelskammer Südthüringen, beschriebe die Intention einmal so: „Überall in der Region fährt man an großen Firmengebäuden vorbei, an großen, grauen Hallen, doch kaum jemand weiß, was im Inneren der Gebäude passiert“, sagte Traut einmal. Das soll sich ändern. Durch Industrie Intouch. Zum 13. Mal laden die IHK Südthüringen und das Regionalmanagagement Thüringens Süden Unternehmen und Interessierte ein, besondere Einblicke zu geben und zu erleben.