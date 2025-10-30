Zum 12. Mal findet Industrie Intouch statt – eine Aktion, um Firmen besser kennenzulernen. Los geht es am Mittwoch, 5. November, ab 14 Uhr. 30 Industrieunternehmen aus Südthüringen öffnen ihre Werkhallen und präsentieren den Besuchern ihre Produktionsprozesse. Davon kommen 10 aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Zum ersten Mal ist der Meininger Arbeitsplattenhersteller AKP mit am Start, an seinem Standort im Bodenweg findet der offizielle Auftakt in diesem Jahr statt. Weitere Teilnehmer aus der hiesigen Region sind die ABS electronic Meiningen GmbH und die Miwe GmbH aus dem Gewerbegebiet in Dreißigacker, die MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH aus dem Gewerbegebiet „Rohrer Berg“, Köberlein&Seigert aus dem Industriegebiet Thüringer Tor bei Queienfeld, die Kündig Nahrungsmittel GmbH und die Astaxa GmbH aus dem Gewerbegebiet „An der Salzbrücke“ in Ritschenhausen, die Sandvik Coromant GmbH in Wernshausen, die Viba sweets GmbH im Gewerbegebiet Floh-Seligenthal und die Westfälische Drahtindustrie GmbH (WDI) in Brotterode-Trusetal.