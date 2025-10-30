 
Industrie Intouch: Am 5. November öffnen Südthüringer Unternehmen ihre Hallen für Berufseinsteiger und Azubis von morgen. Zehen Firmen aus Schmalkalden-Meiningen sind mit dabei.

Industrie Intouch: Unternehmen sagen: Hereinspaziert!
Betriebe öffnen für Besichtigungen ihre Türen. Anmeldungen sind noch möglich. Foto: picture alliance/dpa

Zum 12. Mal findet Industrie Intouch statt – eine Aktion, um Firmen besser kennenzulernen. Los geht es am Mittwoch, 5. November, ab 14 Uhr. 30 Industrieunternehmen aus Südthüringen öffnen ihre Werkhallen und präsentieren den Besuchern ihre Produktionsprozesse. Davon kommen 10 aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Zum ersten Mal ist der Meininger Arbeitsplattenhersteller AKP mit am Start, an seinem Standort im Bodenweg findet der offizielle Auftakt in diesem Jahr statt. Weitere Teilnehmer aus der hiesigen Region sind die ABS electronic Meiningen GmbH und die Miwe GmbH aus dem Gewerbegebiet in Dreißigacker, die MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH aus dem Gewerbegebiet „Rohrer Berg“, Köberlein&Seigert aus dem Industriegebiet Thüringer Tor bei Queienfeld, die Kündig Nahrungsmittel GmbH und die Astaxa GmbH aus dem Gewerbegebiet „An der Salzbrücke“ in Ritschenhausen, die Sandvik Coromant GmbH in Wernshausen, die Viba sweets GmbH im Gewerbegebiet Floh-Seligenthal und die Westfälische Drahtindustrie GmbH (WDI) in Brotterode-Trusetal.

Eine kostenlose Anmeldung ist noch bis zum 5. November um 8 Uhr über das Internet möglich. Dort finden sich auch Informationen über das Programm der einzelnen Unternehmen.

Ein großer Teil der Unehmen bieten eine Azubi-Tour an. „Von Azubi zu Azubi“ lautet das Motto. Die Touren sind speziell für Jugendliche und junge Erwachsene vorbereitet und werden von den Auszubildenden in den Betrieben präsentiert.

Die 30 teilnehmenden Südthüringer Betriebe kommen neben dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen aus dem Raum Hildburghausen, Sonneberg, dem Ilmkreis und der kreisfreien Stadt Suhl.

www.industrie-intouch.de