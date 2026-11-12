Das Spielzeugauto, arretiert mit seinen vier Rädern auf ebenso viele Unterlagen beginnt sich zu bewegen, erst noch gedimmt, dann immer heftiger, zuletzt so stark, dass der Spielzeugfahrer heftig zu schwanken beginnt. Alles, was sich bewege, erzeuge Schwingungen und technische Systeme müssen diesen auch standhalten, erläutert Matthes Kirchmeier. Bei Spezialmaschinenbauer Tira in Schalkau ist er für die Schwingtechnik, die sogenannten Shaker, verantwortlich.