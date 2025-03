Industrie Intouch: Exklusive Einblicke in regionale Firmen

Von diesen Erfahrungen berichtet auch Manuela Jakob, Leiterin der Betriebsstätte der MZA Meyer-Zweiradtechnik GmbH in Meiningen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr erstmals an der Veranstaltung teilgenommen. „Unsere erste Erfahrung mit Industrie Intouch war ein voller Erfolg. Wir waren beeindruckt von dem großen Interesse an unseren Produkten für Simson-Fahrzeuge und der Vielfalt des Publikums – von jung bis alt. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und einige entdeckten uns sogar als potenziellen Arbeitgeber. Besonders erfreulich ist, dass wir durch die Veranstaltung eine Festanstellung im Bereich Logistik besetzen konnten. Auch das Interesse an Praktika und Ferienjobs war bemerkenswert. Gerade während der Mopedsaison im Frühjahr und Sommer sind wir stets auf der Suche nach engagierter Unterstützung in der Logistik und Fertigung. Durch die Veranstaltung konnten wir wertvolle Kontakte zu Schülern und Eltern knüpfen – ein wichtiger Schritt für unsere Zukunft, da wir zum Ausbildungsstart 2025/2026 Fachkräfte für Lagerlogistik und Fachlageristen ausbilden möchten“, zeigt sich Manuela Jakob begeistert von der Möglichkeit, über die Veranstaltung Fachkräftenachwuchs zu finden.