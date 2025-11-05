Nicht jeder weiß, was für renommierte Unternehmen es direkt vor der Haustür gibt. Die Firma AKP mit drei Standorten in Meiningen (Industriegebiet Rohrer Berg, Bodenweg und Gewerbegebiet Dreißigacker) ist so ein Beispiel. In vielen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind Küchenarbeitsplatten des hiesigen Unternehmens aus Naturstein, Keramik, Quarz, Massivholz oder Glas verbaut. Sein breites Angebot macht ihn zum Vollsortimenter und Marktführer in Deutschland mit einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro.