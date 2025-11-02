Industrie intouch bietet am 5. November Gelegenheit, sich in Industriebetrieben umzuschauen. 30 Unternehmen aus Südthüringen öffnen ihre Werkhallen. Auf der Homepage der Aktion kann man sich zu den Rundgängen noch anmelden. Aus dem Kreis Sonneberg sind dabei: Moldtecs, Tira, Wiegand Glas (Foto), Sauer, Gramß, Röchling. Im benachbarten Eisfeld kann man bei Harrys Feintechnik einkehren oder bei Systec Plastics. Anmeldung unter: