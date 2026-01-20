Industrie Glashersteller Schott im Wandel - "kein leichtes Jahr"

Das Geschäft mit Gläsern für die Pharmabranche hat sich nach Unternehmensangaben abgekühlt, weil der Boom durch die Corona-Pandemie und damit verbundene große Impfkampagnen vorbei sei. Schott verweist auch auf nach wie vor hohe Lagerbestände bei vielen Pharmakonzernen.

Exportmodell unter Druck

Schott-Chef Derr beklagt Belastungen durch hohe Energiekosten in Deutschland oder US-Zölle. Er sprach von einer zunehmenden Fragmentierung der Wirtschaft. Dass immer mehr vor Ort produziert werden müsse, um in anderen Märkten Geschäfte zu machen - sei es in den Vereinigten Staaten, China oder Indien -, mache das klassische Exportmodell schwieriger, nach Westen und nach Osten.