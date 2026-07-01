Industrie: EU halbiert zollfreie Stahlimporte

Aus welchen Ländern künftig vor allem importiert wird

Die Hälfte der verfügbaren zollfreien Quote ist für Stahl aus Ländern reserviert, mit denen die EU ein Freihandelsabkommen hat, wie aus der entsprechenden Durchführungsverordnung hervorgeht. 80 Prozent der Stahlimporte in die EU stammen bisher nach Angaben der EU-Kommission aus Ländern mit Freihandelsabkommen. Mehreren dieser Länder sichert die EU ein bestimmtes Kontingent zu, das proportional zu den bisherigen Einfuhrmengen sein soll - unter anderem Großbritannien, der Türkei und Ukraine, wie ein hochrangiger EU-Beamter sagte.