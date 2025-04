"Zu unflexibel"

Wegen der großen Probleme in der Autobranche leiden etliche Zulieferer in Deutschland – darunter auch Brose mit Hauptsitz in Coburg. Die Automobilbranche stecke in ihrer größten Krise überhaupt, sagte Stoschek. Deutschlands Wirtschaft brauche eine Investitionsförderung. Sonst gehe der Arbeitsplatzabbau in der deutschen Industrie unvermindert fort.