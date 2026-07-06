Industrie: Auftragseingang legt stärker als erwartet zu

Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent gerechnet. Zudem fiel der April-Rückgang aktuellen Daten zufolge nicht so stark aus, wie zunächst angenommen. Die Statistiker revidierten den Rückgang von 3,8 Prozent auf 3,2 Prozent. Im Mai profitierte die Industrie unter anderem von Großaufträgen. Ohne die Berücksichtigung dieser Orders sei der Auftragseingang um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen.



Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank, kommentiert zurückhaltend: "Für die deutsche Wirtschaft sind es derzeit keine einfachen Zeiten. Der Automobilbau muss sich gesundschrumpfen, worunter viele nachgelagerte Industrien leiden. Darunter insbesondere der Maschinenbau. Letzterer kann zwar im Mai einen positiven Auftragseingang verbuchen, doch das übergeordnete Bild schaut betrüblich aus."