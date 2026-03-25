Von unten sieht es gar nicht so schlimm aus. Dutzende grüne Haltegriffe schlängeln sich an der Bohnenranke nach oben. Gut gesichert geht’s am Seil Meter um Meter bis zum Ziel. Ein Gegengewicht sichert den Kletterer, der an der Gemüseranke emporkraxeln kann. „Ich habe es schon ausprobiert. Es ist schwieriger und vor allem höher, als man denkt“, sagt Jeannine Wenk, Geschäftsführerin im Zella-Mehliser Fritzpark lachend. Nebenan warten weitere Abenteuer: Wie wär’s mit einer Klettertour auf dem Boxsack oder dem Jenga-Turm?