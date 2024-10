Regensburg (dpa/lby) - In dem Indizienprozess gegen eine 37 Jahre alte Krankenschwester vor dem Landgericht Regensburg soll am Montag (14.00 Uhr) das Urteil verkündet werden. Der Staatsanwalt legte der Frau unter anderem Mord und dreifachen Mordversuch zur Last und forderte lebenslange Haft sowie die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Die zwei Verteidiger plädierten auf Freispruch für ihre Mandantin.