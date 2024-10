Regensburg (dpa/lby) - In einem Indizienprozess soll eine 37 Jahre alte Krankenschwester nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für Mord und dreifachen Mordversuch zu lebenslanger Haft verurteilt werden. In seinem Plädoyer vor dem Landgericht Regensburg beantragte der Ankläger zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Die zwei Verteidiger der Frau forderten Freispruch für ihre Mandantin. Die Philippinerin beteuerte in ihrem letzten Wort ihre Unschuld.