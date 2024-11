Kulinarische Ayurveda-Höhepunkte während des Retreats

Ein weiteres Highlight ist das ayurvedische Abendessen in unserem Restaurant! Zwischen Montag, 11. November, und Donnerstag, 14. November, bieten wir Ihnen frisch zubereitete ayurvedische Menüs an. Bitte reservieren Sie Ihren Tisch bis spätestens zum Vortag um 17:00 Uhr, damit wir die frischen Zutaten optimal planen können. Beachten Sie, dass am Sonntag, 10.11., sowie am Freitag, 15.11., und Samstag, 16.11., keine Tischreservierungen möglich sind.