Zum ersten „Indian Get Together 2025“ verwandelte sich kürzlich das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) der Technischen Universität Ilmenau in einen lebendigen Treffpunkt für deutsch-indische Kultur sowie Gespräche in Deutsch und Englisch. Unter dem Motto „Kommt zusammen und feiert einen interkulturellen Sommerabend mit indischer und internationaler Musik sowie Spielen“ schauten einige Interessierte vorbei.