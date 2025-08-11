Zum ersten „Indian Get Together 2025“ verwandelte sich kürzlich das Internationale Begegnungszentrum (IBZ) der Technischen Universität Ilmenau in einen lebendigen Treffpunkt für deutsch-indische Kultur sowie Gespräche in Deutsch und Englisch. Unter dem Motto „Kommt zusammen und feiert einen interkulturellen Sommerabend mit indischer und internationaler Musik sowie Spielen“ schauten einige Interessierte vorbei.
Indian Get Gogether Wie Inder in Ilmenau beruflich durchstarten
Redaktion 11.08.2025 - 08:00 Uhr