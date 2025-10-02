Wie die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) mitteilt, starten in Kürze die Bauarbeiten zur Herstellung der Hochwassersicherheit an der Talsperre Roth II im Landkreis Hildburghausen. Die Maßnahme zur Herstellung der Hochwassersicherheit gehe auf Vorgaben der zuständigen Stauanlagenaufsicht des Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz zurück. Ursprünglich war vorgesehen, die Anlage mit einer reduzierten Stauhöhe vor Überströmung des Damms bei extremem Hochwasser zu schützen. Nach intensiven Beratungen mit Vertretern der Kommunal- und Landespolitik sowie unter Berücksichtigung der durch den Bürgermeister eingebrachten Anliegen der örtlichen Bevölkerung wird die Anlage nicht schadlos gestellt, sondern künftig in ihrer ursprünglichen Nutzung erhalten und hochwassersicher nach den anerkannten Regeln der Technik ausgebaut.