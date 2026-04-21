Das ist schon ein recht ungewöhnliches Bild, wenn mitten in Schmiedefeld ein Biber über den Gehweg spaziert – und das auch noch vor dem Infozentrum Biosphärenreservat, wo gerade eine Sonderausstellung zum Thema Biber zu sehen ist. Dabei ist bisher gar kein Biber in Schmiedefeld direkt nachgewiesen. Noch erstaunlicher scheint, dass nur wenige Tage später, am vergangenen Samstag genau dort zehn Mädchen und Jungen dem Aufruf gefolgt sind, am Auftakt der neuen Entdeckertouren-Mitmach-Serie teilzunehmen, um nach deren Abschluss in zwei Jahren Junior-Ranger zu sein. Die erste Veranstaltung widmete sich – wie es der Zufall will – dem Biber.