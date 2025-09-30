Die Kinder des christlichen Kindergarten Sonnenschein führten im Gotteshaus mit viel Begeisterung das Stück „Hamster Dickbauch“ auf, was für große Freude bei den Besuchern sorgte. „ Dafür möchten wir uns herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Ihre Aufführung war ein Höhepunkt des Gottesdienstes und wurde von allen Anwesenden begeistert aufgenommen“, lobt Janette Fabian, Mitarbeiterin im Pfarrbüro, die erfrischende Darbietung. „Besonders hervorheben möchten wir die zahlreichen Lebensmittelspenden, die uns erreicht haben. Eine große Anzahl an liebevoll zusammengestellten Gaben konnte zusammengetragen werden“, betont sie und bedankt sich im Namen der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Zella-Mehlis/Oberhof sowie im Namen der Tafel Zella-Mehlis . Die großzügigen Spenden helfen, „Bedürftige in unserer Gemeinschaft zu unterstützen“.