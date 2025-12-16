Zum Auftakt des diesjährigen Konzertes der Außenstelle Zella-Mehlis des Musikkonservatoriums Meiningen im Rathaussaal erklangen, fast schon traditionell, Stücke der Saxophongruppe um Jürgen Kühn von der Empore; diesmal drei Adventslieder. Dem regelmäßigen Besucher dieser Weihnachtskonzerte wird das sich stetig steigernde Leistungsniveau der langjährigen Schüler ebenso auffallen wie auch neue Namen, die sich dem Musizieren mit sehr viel Engagement widmen. Blockflötenschüler Moritz Grünkorn, acht Jahre, gehört ebenso dazu wie die gleichaltrige Elise Oertel, die am Klavier mit einem Largo von Anton Dvorak das Publikum zum Applaudieren brachte – kleine Hände öffnen große Klangwelten. Moritz Grünkorn intonierte Alouette, ein französisches Kinderlied, und entführte danach die Zuhörer mit einem schwungvollen Rundtanz per Blockflöte in die Bretagne.