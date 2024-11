Im Stadtgebiet Zella-Mehlis sind in Erinnerung an ehemalige jüdische Mitbürger 2016 und 2018 Stolpersteine verlegt worden. Diese kleinen Metalltafeln in der Kirchstraße und in der Kleinen Bahnhofstraße sind am Dienstag von Mitgliedern des SPD-Ortsvereins und der Linken gesäubert worden. „Wir wollen mit dieser Aktion auch die Zivilgesellschaft in Zella-Mehlis an das Schicksal der jüdischen Einwohner erinnern. Im Besonderen wird durch einen Gedenkstein in der Parkanlage Alter Zellaer Friedhof an das Schicksal von Max Rothschild hingewiesen. Soweit bisher bekannt, kehrte von den einstmals 30 jüdischen Bürgern, die zwischen 1933 und 1945 in Zella-Mehlis geboren wurden, hier wohnten, verzogen beziehungsweise deportiert wurden, kein einziger jüdischer Bürger zurück“, so Roland Hoffmann, Fraktionsvorsitzender der Linken.