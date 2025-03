In Zella-Mehlis: Stadt verbraucht 750 Tonnen Streusalz

An schneefallintensiven Tagen im Januar waren die Mitarbeiter zwischen 4 Uhr morgens bis 22 Uhr abends mit sieben Fahrzeugen in Zella-Mehlis und Benshausen im Einsatz. Hinzu kommen weitere Fahrzeuge, die an den städtischen Einrichtungen wie Waldfriedhof, Kindergärten und Sportstätten stationiert sind.