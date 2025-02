In Zella-Mehlis: Seniorenbeirat wird neu besetzt

Die Stadt Zella-Mehlis hat einen neuen Seniorenbeirat. Dieser ist in der Stadtratssitzung am Dienstag gewählt worden. Wie Stadtsprecherin Linda Münzel mitteilt, war dies gleichzeitig Anlass, den ausscheidenden Mitgliedern für ihr Engagement zu danken. Gisela Mohr (Mitglied seit 2021), Ingrid Schilling (Mitglied seit 2019) und Klaus-Jürgen Hoffmann (Mitglied seit 2018) waren nicht noch einmal zur Wahl angetreten. „Ihr Engagement wollen wir würdigen und bedanken uns für ihre Mitwirkung in diesem Ehrenamt“, sagte Thomas Bischof, der als erster Beigeordneter den Bürgermeister in der Sitzung vertrat.