In Zella-Mehlis: Ostereiermarkt im Bürgerhaus

Ob bemalt, gefilzt, gekratzt oder gehäkelt – wie abwechslungsreich das Osterei gestaltet werden kann, das finden Besucher zum Ostereiermarkt jeweils zwischen 13 und 18 Uhr an den einzelnen Ständen heraus. Mit dabei sind alte Bekannte wie der Drechsler Karl-Heinz Hübner aus Suhl, Jessica Braun vom Geschenkstüble in Waffenrod und Käte Habicht aus Benshausen. Corinna Marr von gleichnamiger Gärtnerei ist in diesem Jahr zum dritten Mal als Händlerin beim Ostereiermarkt vertreten. „Schon beim ersten Mal lief es so gut an, dass wir immer gern wiederkommen“, sagt sie und freut sich bereits auf die gute Stimmung und ein Wiedersehen mit den Kunden und anderen Ausstellern. „Der Zusammenhalt ist etwas ganz Besonderes. Das Feeling zählt“, sagt sie über die Teilnahme an Märkten. Vor allem Kunden nicht nur aus Zella-Mehlis kann sie jedes Jahr begrüßen, sondern auch von außerhalb – unter anderem aus Gehlberg und Ohrdruf – hat sie neue Kundschaft hinzugewonnen, sagt die Zella-Mehliser Floristin, die Frühblüher wie Hornveilchen und Stiefmütterchen mitbringt und auch Blumen-Arrangements dabei hat. Alexandra Koch gehört zu den Neulingen unter den Ausstellern des Ostereiermarkts, wenngleich sie schon Markt-Erfahrung hat. Denn seit vielen Jahren probiert sie leidenschaftlich gern verschiedenste Handarbeitstechniken aus. Von gehäkelten Häschenfiguren bis hin zu Accessoires wie Handstulpen reicht ihr Repertoire. Das Kreative ist für sie ein Ausgleich in der Freizeit und die Teilnahme an den Märkten ermöglicht es ihr, Abnehmer für die kleinen und großen Schätze zu finden.