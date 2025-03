In Zella-Mehlis: Museumsschätze werden auch digital erfasst

Nach festgestellter Sammlungswürdigkeit werden die Objekte mit Inventarnummer und beschreibenden Parametern in das Inventarverzeichnis eingetragen. Die Erfassung des Objektbestandes ist kein Selbstzweck, sondern dient neben der Erkenntnisgewinnung vor allem auch schneller Wiederauffindbarkeit innerhalb der oft riesigen musealen Sammlungen. Alleine die Stadtmuseen Zella-Mehlis beherbergen in ihren Ausstellungsräumen und Depots fast 30 000 Objekte, deren Verbleib ohne ordnungsgemäße Dokumentation kaum nachvollzogen werden könnte. Der Inventarisierungsprozess wurde dabei bislang analog durchgeführt, das heißt durch schriftlichen Vermerk in fortlaufend nummerierten Inventarbüchern sowie durch sachkundige Beschriftung und Ablage von Karteikarten in dafür vorgesehene Kästen.