In Zella-Mehlis: Ladendiebe bis zur Wohnung verfolgt

Zwei Männer im Alter von 33 und 56 Jahren begaben sich Dienstagabend in einen Einkaufsmarkt in der Industriestraße in Zella-Mehlis. Wie die Polizei mitteilt legten sie zunächst wie üblich Waren in ihren Einkaufskorb, steckten sich dann jedoch in einer Regalzeile einen Teil dieser Lebensmittel und auch alkoholische Getränke in ihre Jacken. Der Ladendetektiv erkannte dies, und als die beiden den Kassenbereich passiert hatten, ohne für die versteckten Gegenstände zu bezahlen, sprach er sie, zusammen mit einem weiteren Verantwortlichen des Marktes, darauf an. Die Männer reagierten nicht darauf und befreiten den Einkaufskorb, welchen der Detektiv versuchte zu sichern. Dabei wurde er leicht verletzt.