Am Freitag wurde den Mädchen und Jungen der Klassen eins bis vier der Zella-Mehliser Schillerschule von Christin Meisch und Ulrich Pahl vorgelesen. In der Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis beschäftigten sich die Besucher mit dem Gestalten von Lesezeichen mit Mandala-Buchstaben. Viel Freude daran hatten Carola Hoffmann, Manuela Adler-Reif, Projektleiterin der Volkshochschule Schmalkalden-Meiningen, – die Bildungseinrichtung war Kooperationspartner des Vorlesetages – Moritz Grünkorn, Jan Hoffmann, Katharina Langner, Mitarbeiterin der Bibliothek, und Leni Decker als FSJlerin in der Einrichtung.