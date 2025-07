In Zella-Mehlis: KAG präsentiert Kluftinger-Autor und Kabarettstar

Autorenlesung „Wenn Ende gut, dann alles“ am Samstag, 25. Oktober, 16 Uhr, in der Mehrzweckhalle der Arena Schöne Aussicht in Zella-Mehlis; Mitwirkende: Volker Klüpfel (Autor), Christina Prayon (Schauspielerin/Kabarettistin). Eine Eintrittskarte kostet 20 Euro im Vorverkauf (ab 1. August in den drei Bibliotheken sowie den Tourist-Informationen Zella-Mehlis und Schleusingen) und 23 Euro an der Abendkasse.