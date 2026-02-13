In Zella-Mehlis: Gründung einer Gemeinschaftsschule?

Die Thüringer Gemeinschaftsschule soll zum Schuljahr 2026/2027 an den Start gehen und wird Schülern ermöglichen, perspektivisch alle allgemeinbildenden Schulabschlüsse einschließlich des Abiturs zu erwerben. An den verschiedenen Schulstandorten lernen Schüler gemeinsam und jahrgangsübergreifend. Die Konzeptgruppe hat dafür zusammen mit den Regionalberatern der Thüringer Gemeinschaftsschulen und den Referenten des Schulamtes Südthüringen alle inhaltlichen Schwerpunkte erarbeitet und festgelegt. Die Eltern der zukünftigen Schulanfänger, die im August 2026 eingeschult werden, sowie die Eltern der Schüler, die von der Grundschule an eine weiterführende Schule übertreten, werden derzeit in umfangreichen Informationsveranstaltungen über die zukünftig neue Schulform in Zella-Mehlis informiert.