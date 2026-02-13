In Zella-Mehlis: Gründung einer Gemeinschaftsschule?

Nachdem in den vergangenen Monaten gemeinsam intensiv und konstruktiv an dem zukünftigen Schulkonzept für eine Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS), die von Klasse eins bis zwölf reicht, gearbeitet wurde, sind die Planungen nun beendet. Das gemeinsam erarbeitete Schulkonzept ist vollständig erstellt. „Damit ist ein wichtiger Grundstein gelegt, gleichwohl bedeutet dieser auch, dass weitere wichtige Arbeitsschritte noch folgen müssen. Dazu gehört beispielsweise ein Kreistagsbeschluss über die Gründung einer TGS in Zella-Mehlis. Eine entsprechende Beschlussvorlage ist für die Kreistagssitzung Ende Februar vorgesehen“, teilt Stadtsprecherin Linda Münzel mit.