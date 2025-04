In Zella-Mehlis: Ein Fest der Liebe zum Rathaus-Jubiläum?

Aufgerufen sind die Zella-Mehliser, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Im Rahmen eines Malwettbewerbes können kleine und große Hobbykünstler ihr Bild vom Rathaus malen – egal, ob mit Bleistift, Tusche, Farbe, Kreide oder in einer anderen Maltechnik. Nicht größer als A4 sollten die Bilder sein. Die Abgabe ist bis zum 22. August in der Tourist-Information möglich. Name und Kontaktdaten bitte nicht vergessen. Gefragt sind außerdem heiratswillige Zella-Mehliser, die sich im Rahmen einer historischen Hochzeit am 22. August das Ja-Wort geben wollen. Sollte ein Paar Interesse haben, sich an diesem besonderen Tag im Standesamt trauen zu lassen, so sind die Mitarbeiterinnen dort der erste Ansprechpartner.