In Zella-Mehlis: Ein buntes Bibo-Sommerfest vorm Rathaus

„Ob mit Riesenseifenblasen zauberhafte Momente für kleine und große Kinder schaffen, mit Straßenkreide ein Kunstwerk auf den Rathausvorplatz zaubern oder an der Bastelstation kreativ werden – all das macht das Sommerfest zu einem Erlebnistag für alle Besucher“, versichert Linda Münzel, Sprecherin der Stadtverwaltung Zella-Mehlis. Die jungen Besucher können bei Outdoorspielen aktiv werden oder in der Chillout-Lounge mit Liegestühlen und Zeitschriften aus der Bibliothek entspannen. Beim Kinderschminken sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, die jüngsten Besucher verwandeln sich in Schmetterlinge, Piraten und mehr.