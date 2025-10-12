Ein 63-jähriger Mann aus Zella-Mehlis steckte verschiedene Lebensmittel in seine Jackentasche und bezahlte an der Kasse lediglich eine Packung Milch.
In Zella-Mehlis Dieb schlägt Ladendetektiv ins Gesicht
Redaktion 12.10.2025 - 11:35 Uhr
Am Freitag ereignete sich gegen 18 Uhr in einem Lebensmittelmarkt im Sommerauweg in Zella-Mehlis ein räuberischer Diebstahl. Dabei wurde ein Ladendetektiv verletzt.
Als ihn eine Ladendetektivin ansprach, schlug der Mann ihr mit der Hand ins Gesicht und flüchtete mit dem Diebesgut. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen.
Im Zuge der Ermittlungen konnte der Täter durch Zeugenhinweise eindeutig identifiziert werden. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der 63-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet.