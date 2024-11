In Zella-Mehlis: Bahn frei für 1000 Megabit pro Sekunde

Die Deutsche Glasfaser baut in Zella-Mehlis, Benshausen und Ebertshausen FTTH-Glasfaserleitungen (Fiber To The Home), bei denen die Glasfaserkabel direkt und für volle Leistungsstärke ins Haus verlegt werden. „Ohne Glasfaser läuft in Zukunft nichts. Als Digital-Versorger der Regionen ist es unser Ziel, den flächendeckenden Glasfaserausbau voranzutreiben“, erklärte dazu Uwe Rettner, Senior Manager kommunale Kooperationen von Deutsche Glasfaser. Bürgermeister Torsten Widder wiederum betonte: „Nun ist mir noch sehr wichtig, dass auch die Gewerbegebiete schnell angeschlossen werden. In unserem Zeitalter sind schnelle Up- und Download-Möglichkeiten für die Unternehmen sehr wichtig. Das wollen wir ihnen am Standort Zella-Mehlis unbedingt bieten.“